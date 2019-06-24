2019/06/24 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من حكومة إيطاليا تقديم معلومات بشأن السفينة “سي وتش – 3” التي تقف – منذ أيام – قبالة سواحل جزيرة لامبدوسا الإيطالية وعلى متنها 36 من المهاجرين غير الشرعيين.وذكر راديو “صوت أمريكا”، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يرفض السماح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة أوروبية تطلب من روما تقديم معلومات عن سفينة مهاجرين وكالة خطوة برس.

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