البرلمان يصوّت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل

2019/06/24 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / شيماء رشيد

صوّت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد ‏الحلبوسي ‏أمس الاثنين وبحضور

‎‎‏233 نائباً، على وزراء الدفاع والداخلية والعدل، بينما رفض منح الثقة لمرشحة وزارة التربية، وأنهى المجلس القراءة الاولى لقانونين بينما باشر بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية،

وأعلن الحلبوسي تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب إضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف دون أي اعتراض.وجاء تصويت المجلس على الوزراء الثلاثة عقب رسالة أرسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي وتقديمه لقائمة أسماء المرشحين للوزارات الأربع (العدل، التربية، الدفاع، والداخلية).

وفي مستهل الجلسة،‏ أعلن الحلبوسي تسلم رسالة من رئيس مجلس الوزراء تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي، منوهاً بأن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم الاسماء حسب أفضل تقدير من التوافق والكفاءة”، وأشار إلى أنه “في حال رفض المجلس بعض الاسماء أو كلها فسيقوم رئيس الوزراء بتقديم أسماء أخرى بعد 3 أيام كحد أعلى”.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأن المجلس استكمل التصويت على التشكيلة الوزارية، بمنح الثقة للسيد نجاح حسن علي الشمري وزيراً الدفاع والسيد ياسين طه حسن الياسري وزيراً للداخلية والسيد فاروق أمين عثمان محمد شواني وزيراً للعدل.

كما وافق المجلس على طلب رئيس مجلس الوزراء بإعفاء السيدة شيماء خليل الحيالي التي حازت على ثقة المجلس سابقاً لمنصب وزيرة التربية وتقدمت لاحقاً بطلب الاعفاء من هذه المهمة، وصوّت المجلس بعدم منح الثقة للسيدة سفانة حسين علي الحمداني لمنصب وزيرة للتربية بعد حصولها 109 أصوات من أصل 233 صوتاً.

بعدها أدى كل من السادة: نجاح الشمري وياسين الياسري وفاروق شواني اليمين الدستورية وزراء للدفاع والداخلية والعدل.

وأدى السيد محمد محمود ظاهر اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن النائب السابق ‏منصور المرعيد الذي ‏تولى منصب محافظ نينوى بعد موافقة المجلس على ‏إضافة الفقرة ضمن جدول الأعمال.

قوانين وقراءات

بعدها، أنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر ‏السلمي) والمقدم من لجان حقوق الانسان والأمن والدفاع والقانونية والثقافة ‏والاعلام والسياحة والآثار بهدف رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي ‏بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل ‏بالنظام العام أو الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة ‏المخالفين.‏

وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، القراءة الاولى لمقترح قانون (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) والمقدم من ‏لجنتي الشباب والرياضة والقانونية استنادا للتغييرات التي حصلت بعمل ‏اللجنة بعد عام 2003 وتجسيداً للإيمان العميق بما تمتاز به الحركة الرياضية ‏من دور فعّال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن أجل إعداد الرياضيين ‏وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتنافسهم الدولي والاقليمي ومن أجل ترسيخ ‏المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان أخذ بلدنا موقعه اللائق ‏ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم ولغرض إعادة تأسيس لجنة أولمبية جديدة تتولى الاشراف على رياضة الانجاز العالي.‏

بدوره، طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب السيد طورهان المفتي بالتريث في تشريع القانون لحين وصول الملاحظات من مجلس الوزراء لوجود التزامات مالية فيه.

وباشر المجلس مناقشة مشروع قانون (المحكمة الاتحادية العليا) والمقدم من اللجنة ‏القانونية، وتناولت مداخلات السيدات والسادة النواب عدم تأييد الجمع بين رئاسة المحكمة لاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وتخفيض عدد فقهاء الدين في المحكمة الى 3 فقهاء مع أهمية تحديد الجهة التي تقوم بترشيح قضاة المحكمة الاتحادية وضرورة إبعاد شخصيات المحكمة عن المحاصصة للحد من تأثير ذلك في الفصل في النزاعات وتقليل خدمة القضاة والخبراء في المحكمة لأقل من 12 سنة وتغيير جهة الترشيح.

وانصبت المداخلات على أهمية اعتماد الاغلبية البسيطة في التصويت داخل المحكمة والحفاظ على الاستقلالية بين السلطات فضلا عن عقد جلساتها بالاتفاق والأغلبية واشتراط أن تحصل الاحكام والقرارات الخاصة على موافقة ثلاثة أرباع خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة لضمان عدم معارضة ضوابط الاسلام.

وأعلن نائب رئيس المجلس الدكتور بشير حداد استمرار مناقشة مشروع القانون في جلسات مقبلة لأهميته الكبيرة.

وناقش المجلس موضوع منتسبي حماية المنشآت النفطية ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وموضوع العمل على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود ودفع مستحقاتهم المالية وإلغاء عقد شركة غاز البصرة مع شركة الصباح، فضلاً عن إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والاهتمام بالواقع الصحي وتخفيف الاعباء عن المواطنين وتطبيق قرارات تعيين الطلبة الخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا اضافة الى التأكيد على تطبيق قانون حظر الالعاب المحرضة للعنف وتعديل قانون الجمارك وتخفيف معاناة خريجي طلبة الكليات الطبية غير العراقية من خلال مخاطبة وزارة التعليم العالي بتخفيف اجراءاتها الخاصة بالاختبارات للطلبة.

كما بحث المجلس توفير فرص العمل للمواطنين من خلال تقليل العمالة الاجنبية وإيقاف تجاوزات الوقف الشيعي على ممتلكات الوقف السني والايعاز لوزارة الكهرباء لاستثناء شركة يابانية من شروط العقود لإنجاز مهامها في تطوير محطة الكهرباء في السماوة بمحافظة السماوة، والاسراع بإنهاء العمل بالوكالة بالنسبة للدرجات الخاصة، والحفاظ على هيبة مجلس النواب من خلال تواصل النواب مع الوزارات.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق أو حالي سواء منحهم سيارات أو مبالغ مالية، منوهاً الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وشمول مجلس النواب بذلك إضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف دون أي اعتراض، لافتاً الى أن امتيازات المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات بحكم عملهم أكثر من أعضاء مجلس النواب.

بـعـدهــا تــقــرر رفــع الجـلـســة الـى (الـيــوم الـثـلاثــاء)

25 /6 /2019‏‎.

الجلسات المقبلة

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال الجلسات الأربع القادمة، حيث تتضمن جلسة الثلاثاء: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون الضمان الصحي، بينما تتضمن جلسة غدٍ الأربعاء: التصويت على مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون اللاجئين، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي 2016.

فيما تتضمن جلسة الخميس 27 حزيران الجاري: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والتصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع العفو من العقوبات الضريبية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات، أما جلسة السبت 29 حزيران فتتضمن: التصويت على مشروع التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) 2010 والقراءة الاولى لمشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

آراء نيابية

إلى ذلك، أكدت لجنة الامن والدفاع أن التصويت على وزيري الدفاع والداخلية سيسهم في تمرير الكثير من الأمور العالقة بسبب عدم وجود صلاحيات للوكلاء.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع سعران الاعاجيبي في تصريح لـ “الصباح”: “إننا في اللجنة طالبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من ضمن السلك الأمني ومن ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة في إدارة الوزارات، وهو ما تحقق خلال جلسة أمس الاثنين”، مبيناً أن “هناك قوانين معطلة في الوزارات الامنية وتحتاج الى تنفيذ فضلا عن تمرير القرارات التي تصدر من قبل المجلس”.

وأضاف، ان “هناك قرارات متلكئة وخاصة في ما يتعلق بملف إعادة المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع فضلاً عن ملفات التسليح التي تحتاج إلى صلاحيات وزير”، وأشار الى ان “التصويت على المفصولين من منتسبي الدفاع الذين زوروا شهادة الابتدائية سيكون خلال الجلسة المقبلة”.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، ان البرلمان سيصوّت على بديل لمرشحة وزارة التربية الخميس المقبل، عازياً عدم منح الثقة للمرشحة سفانة الحمداني بسبب قلة خبرتها بحسب سيرتها الذاتية.

وقال الفايز في تصريح صحفي: إن “عدم حصول المرشحة لوزارة التربية سفانة الحمداني هو بسبب عدم قناعة النواب بسيرتها الذاتية التي لا تمتلك خبرة كافية لقيادة وزارة مهمة وسيادية كوزارة التربية”، وأضاف، ان “مجلس النواب سيصوت على بديل للمرشحة سفانة الحمداني الخميس المقبل بحسب كتاب رئيس مجلس الوزراء القاضي بترشيح بديل خلال ثلاثة ايام في حال عدم حصول المرشح ثقة البرلمان”.

من جانب آخر، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، أن وزير العدل الجديد فاروق أمين ليس تابعاً لحزبه، مؤكدا أنه “شخصية مستقلة”.

وقال أنور في تصريح صحفي: إن “اختيار فاروق أمين لوزارة العدل قرار سليم خصوصا وان الاتحاد الوطني الكردستاني قدمه الى رئيس الوزراء ضمن الشخصيات المطروحة”، وأضاف، أن “أمين ليس تابعا للاتحاد ولكن الاتحاد قدمه كشخص مستقل”، مبينا أن “المرشح كان يشغل منصب رئيس محكمة في كركوك ولديه الإمكانية والخبرة لإدارة العمل الوزاري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوّت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوّت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).