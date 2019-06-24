علي، فنان تشكيلي شبكي يحصل على الوسام الذهبي من رابطة المبدعين في بغداد

2019/06/24 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد: حسام الشاعر علي حسين من قصبة الدراويش/ناحية بعشيقة، مواليد نينوى/المواصل 2000، فنان تشكيلي ونحات عمل في مجال تخريم الخشب والنقش على الزجاج والبلاستيك.اكتشاف موهبته كان لحسين رغبة ومحبة في نجارة الخشب فاتقن فن تخريم الخشب وهو بعمر 16 سنة.ووجد ثمرة الجهد المبذول في العمل نتيجة جميلة وغريبة، واستمر بالعمل وتطويره، …

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