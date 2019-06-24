2019/06/24 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدتْ لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة أرشد الصالحي اجتماعا لوضع توصياتها بشأن سجن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان النيابية: هناك اكتظاظ كبير في سجن النساء) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان النيابية: هناك اكتظاظ كبير في سجن النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).