2019/06/24 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التي تدعو لتدميرنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: سنفعل أي شيء لمنع إيران من حيازة السلاح النووي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: سنفعل أي شيء لمنع إيران من حيازة السلاح النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).