الأمم المتحدة تكشف وجود 55 الف عنصر من إرهابيي

2019/06/24 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن 55 ألف مقاتل في تنظيم داعش، بينهم أجانب وأسرهم في العراق سوريا.

وبحسب وكالة

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