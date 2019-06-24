الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن اختبار فاشل لوعي الامة

2019/06/24 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال العالم الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، ان صفقة القرن تعني بيع العزة والدين، وان هذه الصفقة وورشة البحرين جريمتان واختبار

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