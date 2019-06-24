2019/06/24 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب: نحن أكبر منتج للطاقة في العالم ولا حاجة لتواجدنا في الخليج

متابعة -

كلمة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم الإثنين، أنه لا

حاجة لتواجد بلاده في منطقة الخليج، سيما وهي باتت أكبر منتج للطاقة

في العالم.

كما أبدى ترمب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، عن استيائه مما سماه

"حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات" في

مضيق هرمز، مطالبا دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان "بحماية

سفنها بنفسها".

وأضاف أن "الصين تحصل على 91% من وارداتها النفطية واليابان على 62%

منها عبر المضيق (هرمز)، وكذلك الأمر بالنسبة لعديد من الدول

الأخرى".

وتابع متسائلًا "لماذا نحمي المسارات البحرية من أجل الدول الأخرى

(لسنوات عدة) بدون مقابل.



يتعين على جميع هذه الدول أن تحمي سفنها

بنفسها على طول هذه الرحلة التي لطالما كانت خطيرة".

وأشار ترمب إلى أن بلاده هي الأولى عالميا في إنتاج الطاقة وأنه لا

حاجة لها بالتواجد في منطقة الخليج.

وقال "نحن لسنا بحاجة إلى أن نتواجد هناك، حيث أن الولايات المتحدة

الأمريكية أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم".

وفيما يخص إيران قال ترامب إن "طلبنا من إيران بسيط جدا وهو ألا

تمتلك أسلحة نووية وأن تكف عن رعاية الإرهاب".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية

من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في

البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك

اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

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