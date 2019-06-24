2019/06/24 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقع انفجار بموقع عسكري في كازاخستان، أدى إلى وقوع أكثر من عشرة مصابين.ذكر ذلك موقع تلفزيون الصين المركزي (CGTN)، اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بمستودع عسكري، جنوبي البلاد.وأدى الانفجار إلى سقوط 11 مصابا، وفقا لما نقله التلفزيون الصيني، عن مسؤولين حكوميين في كازاخستان.وذكر التلفزيون الصيني، […]

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