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 انفجار بموقع عسكري في كازاخستان  


 انفجار بموقع عسكري في كازاخستان  
2019/06/24 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

وقع انفجار بموقع عسكري في كازاخستان، أدى إلى وقوع أكثر من عشرة مصابين.

ذكر ذلك موقع تلفزيون الصين المركزي (CGTN)، اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بمستودع عسكري، جنوبي البلاد.

وأدى الانفجار إلى سقوط 11 مصابا، وفقا لما نقله التلفزيون الصيني، عن مسؤولين حكوميين في كازاخستان.

وذكر التلفزيون الصيني، […]

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