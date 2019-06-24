2019/06/24 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
وقع انفجار بموقع عسكري في كازاخستان، أدى إلى وقوع أكثر من عشرة مصابين.
ذكر ذلك موقع تلفزيون الصين المركزي (CGTN)، اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بمستودع عسكري، جنوبي البلاد.
وأدى الانفجار إلى سقوط 11 مصابا، وفقا لما نقله التلفزيون الصيني، عن مسؤولين حكوميين في كازاخستان.
وذكر التلفزيون الصيني، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انفجار بموقع عسكري في كازاخستان ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقع انفجار بموقع عسكري في كازاخستان، أدى إلى وقوع أكثر من عشرة مصابين.
ذكر ذلك موقع تلفزيون الصين المركزي (CGTN)، اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بمستودع عسكري، جنوبي البلاد.
وأدى الانفجار إلى سقوط 11 مصابا، وفقا لما نقله التلفزيون الصيني، عن مسؤولين حكوميين في كازاخستان.
وذكر التلفزيون الصيني، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انفجار بموقع عسكري في كازاخستان ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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