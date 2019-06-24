استشهاد 3 مدنيين بهجوم داعش في الحويجة

2019/06/24 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني : بالساعة ١٠:١٥ مساء اليوم قيام عناصر من عصابات داعش الارهابية التعرض على قرية الوريدية التابعة لناحية العباسي – قضاء الحويجة وادى التعرض الى استشهاد(٣) مواطنين مدنيين من اهالي القرية

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