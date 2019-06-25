المركز الصحفي للمراسلين الاجانب يستقبل الوفود الإعلامية علي مدار الساعة

2019/06/25 | 00:04

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بمناسبة انعقاد البطولة الأفريقية في مصر يظهر جليا للعيان حالة النشاط الموجودة في اروقة المركز الصحفي للمراسلين الاجانب وعلي رآسه محمد امام رئيس المركز الصحفى بهيئة الاستعلامات الذي يستقبل على مدار الساعه الوفود الاعلاميه الاجنبيه التى تقوم بالتغطيه الاعلاميه لبطوله الامم الافريقيه وهم يقومون باستخراج التصاريح وعمل البطاقات الصحفيه ويتسلمون احدث اصدار عن مصر اصدرته هيئة الاستعلامات بمناسبه انعقاد البطوله على ارض مصر

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