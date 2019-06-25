2019/06/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ثلاثة مدنيين بتعرض لعناصر داعش غرب كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ثلاثة مدنيين بتعرض لعناصر داعش غرب كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ثلاثة مدنيين بتعرض لعناصر داعش غرب كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).