2019/06/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الان تفجيران في كركوك وداعشالارهابي يقتل 3 من اهالي ناحية العباسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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