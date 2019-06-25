سياسي عراقي يرد على توكل كرمان بعد تشبيهها محمد مرسي بالنبي محمد ! صور تغريدات

2019/06/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : سببت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في ضجة واسعة وسخط بمواقع التواصل بسبب مبالغتها في نعي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي وافته المنية، الاثنين، أثناء جلسة محاكمته.“كرمان” وبعد الهجوم الواسع عليها لوصفها “مرسي” بآخر الأنبياء، عادت لتثير جدلا أكبر بتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم.تطاول […]

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