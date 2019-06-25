نائب يتهم جهات رسمية بالتستر على فساد المنافذ الحدودية

2019/06/25 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالمعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال، اليوم الإثنين، جهات رسمية بالتستر على ملف فساد المنافذ الحدودية.وقال ملا طلال في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “ات رسمية مسؤولة عن التستر في ملف فساد المنافذ الحدودية والتي تسببت في هدر اموال طائلة من ميزانية البلد”.واضاف ان ” عدم وضوح السيطرة الإدارية سببت تفاوت […]

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