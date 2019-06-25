الان تفجيران في كركوك وداعش الارهابي يقتل 3 من الحشد العشائري في ناحية العباسي

2019/06/25 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجاران منطقة دوميز والحي العسكري في كركوك الان وقتل داعش الارهابي بالساعة العاشرة مساء الاثنين ثلاثة من ابناء الحشد العشائري في قرية الويريدية بناحية العباسي وهم ١- حسن ناظم الجبوري ٢-عمران ابراهيم نامس ٣-عثمان صبار الجبوري

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