مصدر لـ”النور”: الحلبوسي تورط بإخفاء الأصوات الحقيقية لمرشحة التربية عن المشروع العربي

2019/06/25 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد مصدر سياسي مطلع أن مرشحة المشروع العربي لمنصب وزير

التربية سفانة الحمداني حصلت على نحو 130 صوتاً في جلسة البرلمان اليوم الاثنين،

لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أخفى ذلك.





وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح

لـ”النور نيوز” أن مرشحة المشروع العربي لوزارة التربية حصلت على ما يقارب

١٣٠ صوتاً لكن رئيس المجلس ادعى أنها حصلت على ١٠٩أصوات فقط، وذلك عائد إلى

الخلافات بين الحلبوسي وخميس الخنجر لذلك”.





وبحسب المصدر فإن هناك مساع نيابية لتقديم اعتراض وتدقيق

للاصوات التي منحت لها من خلال الفيديو الذي صورته كامرات المجلس”.





وأظهر تسجيل جلسة التصويت عملية احتساب الأصوات بشكل

يدعو إلى القلق ويثير الريبة، بشأن تعاط رئيس المجلس محمد الحلبوسي مع الحدث.

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