ميزة جديدة في (آيفون) تطيل عمر البطارية

2019/06/25 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف "آيفون".وستأتي هذه الميزة التي تسمى optimized battery charging في نسخة 13 ios-التي ستطرح الخريف القادم، لتقلل من سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.وعند تفعيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات في قسم "Battery Health" سيقوم الهاتف بشحن 80% من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل، أما الـ 20% المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، ما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل، الأمر الذي يقصر من عمرها الافتراضي.ومن المفترض أن يصل 13 iosإلى العديد من هواتف "أبل" والتي منها "آيفون-SE" و"آيفون-7" و"7plus"، و"آيفون-8" و"8 plus" و"6s" و "x"، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود".

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