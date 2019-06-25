لتحسين المحادثات.. فيسبوك تحدث آلية ترتيب التعليقات

2019/06/25 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك، عن إطلاق تحديث جديد لشبكتها الاجتماعية يهدف إلى تحسين تصنيف وترتيب تعليقات المنشورات العامة عن طريق استخدام عدد من العوامل لتحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور. وقالت الشركة العملاقة: "إننا نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعاً على فيسبوك ومن الطرائق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، التي تعزز المحادثات الهادفة من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين".وأضافت: "نجري اليوم تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".ومع أن العديد من المنشورات على فيسبوك لا تحصل على ما يكفي من التعليقات لجعل الترتيب ضروريا، إلا أن النظام الجديد قد يكون مهما للمشاهير، والعلامات التجارية الشهيرة، والصفحات الأخرى، والأشخاص الذين يحصلون عادة على مئات التعليقات على المنشورات.ويكون العديد من هذه التعليقات عادةً مجرد إشارة إلى المستخدمين الآخرين، والرموز التعبيرية، والوسوم، والمحتويات العامة الأخرى غير المثيرة للاهتمام.وفي هذا الإطار قالت الشركة إنها "تعمل على تحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة بالنظر في (إشارات) متعددة لتحديد ما إذا كان التعليق ذا جودة وأهمية عند تحديد الترتيب، بما في ذلك كيفية تفاعل المستخدمين الآخرين مع التعليق".

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