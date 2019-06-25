استشهاد 3 مدنيين من بهجوم مسلح شنه

2019/06/25 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة اشخاص من عشيرة الجبور، استشهدوا بعد هجوم مسلح شنه "داعش" الارهابي على عجلتهم

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