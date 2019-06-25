2019/06/25 | 00:24

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عاجل | مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط ويعتبرها تهديدا للملاحة والأمن واستقرار المنطقة والعالم

الأثنين / 24 / حزيران - 2019

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عاجل | مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط ويعتبرها تهديدا

للملاحة والأمن واستقرار المنطقة والعالم

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