البصرة.. تجدد المطالبة بـ«إقليم» في المحافظة

2019/06/25 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد أن تجددت #المظاهرات المطالبة بالخدمات العامة وتأمين #فرص_العمل لأبنائها، أكد مجلس محافظة #البصرة، يوم الإثنين، أن المشاكل التي حصلت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أشغلت المجلس […]

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