2019/06/25 | 00:50

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البشائر في بيان لها تدين اساءة ترامب للامام الخامنئي

بيان

بسم الله الرحمن الرحيمتعلن حركة البشائر رفضها وشجبها للإساءة التي جاءت ضمن حديث الرئيس

الامريكي ترامب اليوم ضد قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي

دام ظله . معتبرة ان التجاوز على الشخصيات والقيادات والمرجعيات الدينية امر

مستنكر ومدان . وأكدت الحركة ان ما صدر من تطاول كبير على أحد المرجعيات الدينية

المحترمة لدى المسلمين عامة وأبناء الشعب العراقي خاصة هو تجاوز سافر

وتعد غير مقبول .بالأمس تطاولت السفارة الامريكية من خلال موقعها الرسمي على شخص

الامام الخامنئي ، واليوم تصدر هذه الإساءة من الرئيس الامريكي

ما يعني أن هناك إصرارا من هذا الشخص ومن خلفه إرادة صهيونية

مشبوهة لاستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد

وواشنطن ، وعليه نطالب الادارة الامريكية بالاعتذار ونطالب الخارجية

باستدعاء السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

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حركة البشائر

٢٤ / حزيران / ٢٠١٩

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