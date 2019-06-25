2019/06/25 | 00:50

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محافظ النجف يمنع دخول مادة بسبب احتراقها السريع !!

بسبب احتراقها السريع محافظ النجف يصدر امراً إلى مديرية بلدية النجف وقيادة الشرطة

بمنع إدخال مادة #الأينكابوند سريعة الاشتعال إلى المدينة

القديمة جاء ذلك من خلال توفير متطلبات الوقايه والسلامه

للمواطنين

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