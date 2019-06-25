حركة فتح تعتبر مؤتمر البحرين وصفقة القرن تصفية للقضية الفلسطينية

2019/06/25 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال فايز أبوعيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة ”فتح“، اليوم الاثنين، إن ورشة البحرين مرفوضة فلسطينيًا، معتبرًا أن ورشة البحرين هي جزء

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