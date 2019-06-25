اصطدام طائرة كويتية بجسر في مطار نيسن الفرنسي‎

2019/06/25 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية مساء يوم الاثنين، كانت متجهة إلى الكويت، ببوابة أحد الجسور في مطار نيسن الفرنسي بسبب خطأ توجيهي

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