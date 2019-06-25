الشيخ خميس الخنجر يلبي مناشدات أهالي تل عبطة لتوفير مياه الشرب

2019/06/25 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد #مناشدات عديدة اطلقها أهالي #تل_عبطة والقرى المحيطة بها بمحافظة نينوى لتوفير مياه الشرب؛ الأمين العام لحزب #المشروع_العربي في العراق #خميس_الخنجر يوعز بإطلاق حملة “ما نعطش” الكبرى لتأمين المياه الصالحة للشرب وبشكل يومي لإسعاف أهالي تلك المناطق المحرومة وعلى طول أشهر الصيف؛ وبإشراف مباشر من قبل عضو مجلس محافظة نينوى الاستاذ#عايد_اللويزي وبحضور عدد من أعضاء الحزب، وبدورهم قدم الأهالي شكرهم للخنجر لتلبيته المناشدة ومواقفه...

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