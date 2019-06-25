مندوبو الدول الأوربية بمجلس الأمن يطالبون بالمحافظة على الاتفاق النووي مع ايران

2019/06/25 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا مجلس الأمن الدولي، الاثنين، الى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران، وشدد على اتخاذ اجراءات لانهاء التوترات في الخليج.

وفي بيان

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