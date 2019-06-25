2019/06/25 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

فاز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية اسطنبول في هزيمة سياسية كبيرة يتعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("زلزال اسطنبول".. كيف علقت صحف تركيا على هزيمة مرشح أردوغان؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("زلزال اسطنبول".. كيف علقت صحف تركيا على هزيمة مرشح أردوغان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).