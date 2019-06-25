محافظ النجف يصدر امراً بمنع إدخال مادة الأينكابوند إلى المدينة القديمة

2019/06/25 | 01:42

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، امرا الى شرطة المحافظة بمنع ادخال مادة الأينكابوند س...





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