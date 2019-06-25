2019/06/25 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iFTwJGXhchE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | واشنطن تفتح ابواب الحوار .. وايران توصدها) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | واشنطن تفتح ابواب الحوار .. وايران توصدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).