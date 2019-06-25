2019/06/25 | 01:52

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مراسلنا : استشهاد امرأة وإصابة زوجها باعتداء داعشي ارهابي على قبيلة خزرج في ناحية السجلة بقضاء الدجيل

الثلاثاء

25

حزيران

2019 :

01:44 am

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مراسلنا : استشهاد امرأة وإصابة زوجها باعتداء داعشي ارهابي على قبيلة

خزرج في ناحية السجلة بقضاء الدجيل

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