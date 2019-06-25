الدكتور نبيل شعث في مقر الشيوعي العراقي

2019/06/25 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية ورئيس دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق له، عصر اليوم الاحد الموافق 23/6/2019 بمقر اللجنة المركزية في بغداد.

وبحث الطرفان في اجواء ودية حميمية العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والعراقي ودعم الحزب الشيوعي العراقي التاريخي للقضية الفلسطينية.



وأشار الوفد الزائر الى المكائد والخطط الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشروع ما يسمى بصفقة القرن، مؤكداً ان هذا المشروع مصيره الفشل لما يلاقيه من معارضة من قبل جميع الدول العربية وشعوبها، وكذلك من قبل القوى السياسية والشعبية الرافضة له.

وشدد الرفيق رائد فهمي في حديثه على مواصلة دعم الحزب للقضية الفلسطينية من اجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

حضر مع الدكتور نبيل شعث الدكتور رضوان يحيى مساعد مستشار الرئيس الفلسطيني والسفير الفلسطيني في بغداد احمد عقل ومساعد السفير منير صبحي والمستشار جهاد القدوة.

وكان مع الرفيق رائد فهمي الرفاق: جاسم الحلفي، شميران مروكل، بسام محيي، علي مهدي، وسام خضير، اعضاء قيادة الحزب.

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