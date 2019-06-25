نزار حيدر .. نموذج لناكري جميل أميركا عليهم !

2019/06/25 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي الطائي

السيد نزار حيدر يقدم لنا نموذجا لناكري فضل وجميل الولايات المتحدة الأميركية عليه وعلى أفراد عائلته ، فهو بعد تسفيره من كربلاء بسبب كونه من أصول إيرانية ، تمت معاملته في إيران بعنصرية وإضطهاد وأُعتبر عربيا ، مما إضطره الهرب الى سورية ومن هناك حصل على اللجوء الى أميركا .

في الولايات المتحدة الأميركية تمتع السيد نزار حيدر بحقوق المواطنة والأموال والجنسية الأميركية ، ودرس أولاده بأفضل المدارس مجانا ، وكل هذه الحقوق والمزايا لم يكن يحصل عليها في إيران بلد أجداده !

لكن التشوة الفكري ظل ملازما للسيد نزار ، ولم يلتزم بقيم الوفاء والإخلاص لأميركا التي فتحت أبوابها له وإحتضنته من التشرد ، وأصبح مواليا لمحور الإرهاب الإيراني المعادي لبلده الحالي أميركا ، وصار يطبل للإرهاب الإيراني ويتمنى الهزيمة لأميركا التي أطعمته من جوع ورعته من ضياع !

للأسف نزار حيدر وغيره من المسلمين مثال : لغياب الوفاء ورد الجميل والإلتزام بقسم الشرف الذي أداه يوم إستلم الجنسية الأميركية وأقسم على الولاء والإخلاص !

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