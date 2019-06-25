ساعات العمل الطويلة تعرض حياة الموظفين للخطر!

2019/06/25 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت دراسة حديثة أجراها مستشفى باريس، Versailles، أن الأفراد الذين يعملون ساعات طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

ووجدت الدراسة أن الموظفين العاملين

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