هروب ملك الكوكايين الإيطالي من السجن في أوروغواي

2019/06/25 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت وزارة الداخلية في أوروغواي، الاثنين، إن رئيس عصابة إيطالية مسجونا في أوروغواي منذ عام 2017 فر من السجن الليلة الماضية أثناء انتظار

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