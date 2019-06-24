2019/06/25 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زحل العزاوي

يسألونني عن الليلوالأحلام والعيونالبحر وسحره المجنونملاذياودعته خزائنالكتمانحين يمد الشوقبساط حنينهليشعل الذكرياتتيها .....



كلما ناديتك شبفي القلب لهيبضمتك جوانحيفأختبأت بأضلعيوطنا يبددوحشة المنفىاوردتي تهجرنيلتصب في ذلكالقلب البعيدعشقا تحمله الريحفوق سحائب الأشواقوالقلب في لجة الشوقكاد ينسى من أنا ......الدمع في العينرقراقمالي تغادرني الضفافبلا هدىاعدو على وجعيلأوجاع اخرتكالبت الهمومفاق ثقلهاقلوع المراكباعتدت أن اقدسالوجعانفي به إلى دهاليزذاكرتي السريةوالثم صرحآلامي واشواقيصامدةكنخلة عراقيةموسومة البهاءمهما طال بهاالألم والتحديات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يسألونني عن الليل) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يسألونني عن الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).