2019/06/25 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في الإدارة الأمريكية: ترامب يجتمع مع بوتين في قمة العشرين ويناقشان على الأرجح موضوع إيران وأوكرانيا وسورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 02:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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