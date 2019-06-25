تعرض ارهابي على قرية تابعة لقضاء الدجيل

2019/06/25 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

افاد مصدر امني، بأن تعرضا ارهابيا حدث فجر اليوم الثلاثاء، على أطراف منطقة هوار الوزون في ناحية السجلة بقضاء الدجيل من جهة

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