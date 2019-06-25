2019/06/25 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة رسائل : لمقتدى الصدر وحقده على مجاهدي الانتفاضة وتخاذل المجاهدين عن نصرة اخوانهم ورواتب رفحاء والغائها ؟. حميد الشاكر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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