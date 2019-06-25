2019/06/25 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي يسألنا والجواهري يناشدنا!!

هذه كلمات صريحة جلية ساطعة للشاعرين العراقيين الكبيرين الرصافي والجواهري.

ولا تحتاج إلى شرح وتعليق , فنتأملها ونفكر بها.

يقول الشاعر معروف الرصافي:

أمن السياسة أن يقتل بعضنا

بعضا ليدرك غيرنا الآمالا

أو كلما طمع القوي شراهة

أكل الضعيف تحيّفا واغتالا

أمن المروءة أن نريق دماءنا

سفها لمطمع طامع وضلالا

ماذا جرى بيني وبينك قبل ذا

مما يجر خصومة وجدالا

فاربأ بنفسك أن تكون من الألى

زحفوا جنونا للوغى وخبالا

ويقول الشاعر محمد مهدي الجواهري:

ناشدتكم بالواهبين نفوسهم

نكران ذاتٍ منهم وسماح

لا تتركوا الوطن الحبيب لفرقةٍ

نهبا يُجاء بسرحه ويراح

وتحضنوه وإن تفرّى دونه

حِضنٌ, وإن يبست عليه الراح

لُمّوا الصفوف عليه يتسع المدى

بكم, وترحب بالصفوف الساح

وتعاطفوا, إن الحياة وشائج

ومن القلوب إلى القلوب لقاح

ما مثله وطن تَلوّن أرضه

حسنا كما تتلوّن الأقزاح

وتحية للشاعرين اللذين حملا العراق بأرضه وشعبه بقلبيهما.

د-صادق السامرائي

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