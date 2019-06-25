2019/06/25 | 02:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة.وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات ستستهدف خامنئي وأضاف ترامب أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.أعلن الرئيس ترامب يوم الاثنين أنه يفرض عقوبات جديدة على إيران ، بعد أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يوقع الان عقوبات جديدة على ايران تستهدف خامنئي وقادة آخرون تنشر اسماءهم وكالة الاستقلال ترجمة خولة الموسوي وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يوقع الان عقوبات جديدة على ايران تستهدف خامنئي وقادة آخرون تنشر اسماءهم وكالة الاستقلال ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يوقع الان عقوبات جديدة على ايران تستهدف خامنئي وقادة آخرون تنشر اسماءهم وكالة الاستقلال ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).