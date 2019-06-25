أحمد صبحى منصور - (عدو الله ) فى الفتنة الكبرى الثانية ( حركة المختار الثقفى )

2019/06/25 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ قلنا فى تحليل نفسية الخوارج أن عُقدتهم النفسية كانت فى الحقد على قريش ، لذا صنعوا لهم دينا شعاره ليس ( لا إله إلا الله ) ولكن ( لا حكم إلا لله ) وهو يعنى الكفر بحكم قريش وأن الحكم لله جل وعلا وحده ، ويعنون الحكم السياسى ، ثم يعتبرون أنفسهم ممثلين لرب العزة ، ويعتبرون أعداءهم أعداء الله جل وعلا ، ويجعلون رب العزة تابعا لهم .2 ـ فى فوضى الفتنة الكبرى الثانية ظهر المختار الثقفى ......

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