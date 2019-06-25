2019/06/25 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس رغم إعتراضات زوجته ، توّجَهَ حمكو صباح يوم الجمعة ، إلى سوق الأغراض المُستَعمَلة .
علماً أن إعتراضها كان فيهِ الكثير من المنطق ، حيثُ قالتْ له : لقد إمتلأ المنزل بالكراكيب التي تشتريها كُل جُمعة ..
ويا ريت فيها غَرضٌ واحد يمكن الإستفادة منه ..
لا تذهب أرجوك ..
وّفِر مالكَ وجُهدك .
وبَدَلاً من ذلك ، إجلب سيارة لتحميل كل هذه الأشياء المتراكمة وإرمِها في ساحة القمامة ! .
حمكو لم يُكّلف نفسه بالرَ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - أحلام اليقظة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
علماً أن إعتراضها كان فيهِ الكثير من المنطق ، حيثُ قالتْ له : لقد إمتلأ المنزل بالكراكيب التي تشتريها كُل جُمعة ..
ويا ريت فيها غَرضٌ واحد يمكن الإستفادة منه ..
لا تذهب أرجوك ..
وّفِر مالكَ وجُهدك .
وبَدَلاً من ذلك ، إجلب سيارة لتحميل كل هذه الأشياء المتراكمة وإرمِها في ساحة القمامة ! .
حمكو لم يُكّلف نفسه بالرَ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - أحلام اليقظة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امين يونس - أحلام اليقظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).