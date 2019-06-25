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#امين يونس - أحلام اليقظة


#امين يونس - أحلام اليقظة
2019/06/25 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس رغم إعتراضات زوجته ، توّجَهَ حمكو صباح يوم الجمعة ، إلى سوق الأغراض المُستَعمَلة .

علماً أن إعتراضها كان فيهِ الكثير من المنطق ، حيثُ قالتْ له : لقد إمتلأ المنزل بالكراكيب التي تشتريها كُل جُمعة ..

ويا ريت فيها غَرضٌ واحد يمكن الإستفادة منه ..

لا تذهب أرجوك ..

وّفِر مالكَ وجُهدك .

وبَدَلاً من ذلك ، إجلب سيارة لتحميل كل هذه الأشياء المتراكمة وإرمِها في ساحة القمامة ! .

حمكو لم يُكّلف نفسه بالرَ......

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