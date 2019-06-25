امين يونس - أحلام اليقظة

2019/06/25 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس رغم إعتراضات زوجته ، توّجَهَ حمكو صباح يوم الجمعة ، إلى سوق الأغراض المُستَعمَلة .علماً أن إعتراضها كان فيهِ الكثير من المنطق ، حيثُ قالتْ له : لقد إمتلأ المنزل بالكراكيب التي تشتريها كُل جُمعة ..ويا ريت فيها غَرضٌ واحد يمكن الإستفادة منه ..لا تذهب أرجوك ..وّفِر مالكَ وجُهدك .وبَدَلاً من ذلك ، إجلب سيارة لتحميل كل هذه الأشياء المتراكمة وإرمِها في ساحة القمامة ! .حمكو لم يُكّلف نفسه بالرَ......

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