2019/06/25 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس وجَدْتها فُرصة حينَ رأيتُ " حمكو " حزيناً وغاضباً ، فسألته مُماحِكاً : - ما لي أراكَ ونظرات الإستياء تكادُ تقفزُ من عينيك القبيحتَين ؟ إهدأ يارجُل ..
صحيحٌ ان الدُنيا ليستْ ربيعاً والجو ليس بديعاً ..
لكن الأمور ماشية على أية حال ، ولا سيّما أمورك أنتَ ..
فأولادكَ قد نجحوا وأسترحتَ من مُتابعتهم . * نجحوا ؟ باللهِ عليك لا تدعني أفقد أعصابي وأتفّوهَ بما لا تُحمد عُقباه ! .
نعم أولادي نجحوا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - حين يغضبُ حمكو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صحيحٌ ان الدُنيا ليستْ ربيعاً والجو ليس بديعاً ..
لكن الأمور ماشية على أية حال ، ولا سيّما أمورك أنتَ ..
فأولادكَ قد نجحوا وأسترحتَ من مُتابعتهم . * نجحوا ؟ باللهِ عليك لا تدعني أفقد أعصابي وأتفّوهَ بما لا تُحمد عُقباه ! .
نعم أولادي نجحوا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - حين يغضبُ حمكو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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