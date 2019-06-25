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#امين يونس - حين يغضبُ حمكو


#امين يونس - حين يغضبُ حمكو
2019/06/25 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس وجَدْتها فُرصة حينَ رأيتُ " حمكو " حزيناً وغاضباً ، فسألته مُماحِكاً : - ما لي أراكَ ونظرات الإستياء تكادُ تقفزُ من عينيك القبيحتَين ؟ إهدأ يارجُل ..

صحيحٌ ان الدُنيا ليستْ ربيعاً والجو ليس بديعاً ..

لكن الأمور ماشية على أية حال ، ولا سيّما أمورك أنتَ ..

فأولادكَ قد نجحوا وأسترحتَ من مُتابعتهم . * نجحوا ؟ باللهِ عليك لا تدعني أفقد أعصابي وأتفّوهَ بما لا تُحمد عُقباه ! .

نعم أولادي نجحوا ......

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