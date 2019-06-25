امين يونس - حين يغضبُ حمكو

2019/06/25 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس وجَدْتها فُرصة حينَ رأيتُ " حمكو " حزيناً وغاضباً ، فسألته مُماحِكاً : - ما لي أراكَ ونظرات الإستياء تكادُ تقفزُ من عينيك القبيحتَين ؟ إهدأ يارجُل ..صحيحٌ ان الدُنيا ليستْ ربيعاً والجو ليس بديعاً ..لكن الأمور ماشية على أية حال ، ولا سيّما أمورك أنتَ ..فأولادكَ قد نجحوا وأسترحتَ من مُتابعتهم . * نجحوا ؟ باللهِ عليك لا تدعني أفقد أعصابي وأتفّوهَ بما لا تُحمد عُقباه ! .نعم أولادي نجحوا ......

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