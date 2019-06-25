ترامب : على الدول المستوردة للنفط الخليجي حماية نفسها !

2019/06/25 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأخرى التي تستورد النفط من منطقة الخليج، كالصين واليابان، بحماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، مضيفا أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة.

وقال ترامب إن الأهداف الأمريكية فيما يخص إيران تتلخص في “منعها من حيازة أسلحة نووية ومنعها من تبني الإرهاب”.

وأضاف أنه فيما يخص تهديدات إيران بإغلاق الممرات البحرية المستخدمة لنقل نسبة كبيرة من صادرات النفط من الخليج، فإن الولايات المتحدة لا تبالي بذلك الأمر.

وقال إن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، ولذلك فهي لم تعد بحاجة إلى نفط منطقة الشرق الأوسط، مضيفا “لاحاجة لنا حتى أن نكون هناك”.

ومضى للقول إنه لا ينبغي التعويل على القوات المسلحة الأمريكية لضمان حرية الملاحة في المياه المحاذية للسواحل الإيرانية.

وتساءل “لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة”.

أما فيما يتعلق بإيران، قال ترامب إن مطلبه الوحيد يتمثل في أن تتوقف طهران عن السعي لحيازة أسلحة نووية وأن تتخلى عن ”دعم مجموعات إرهابية”.وغرد قائلا “إن المطالب الأمريكية من إيران بسيطة جدا”.

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