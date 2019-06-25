على كل العرب والايرانيين ان يحتكموا للجغرافية والتاريخ والثفافة ويجدوا صيغا مقبولة للتعايش بينهم

2019/06/25 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



المؤرخ والدبلوماسي السابق حسن كرمش الزيدي

اولا -ان كل ما يقال عن ايران صحيحا وكل ما يقال عن جيرانها العرب اصح وعلى كل المختصين المطلعين على الجغرافية والتاريخ والمهتين بالسيايسة الدولية ان يعرفوا بعضا من تواريخ بلاد فارس قبل ان يتحدثوا عنها حيث عليهم ان يعرفوا على الاقل بعضا من محطات تاريخها التي اعرض بعضها كما يلي:

ا- هي احدى دول غرب اسيا وتجاور شبه جزيرة العرب وبلاد الرافدين من شرقيهما من خلال عدة محطات جيو تاريخية عديدة.

ب- في عام 539 ق.م كان ملكهم خورش الاول حكم بين 530/580قم واسس(الدولة الاخمينية) قد اسقط بابل عاصمة الامبراطورية البابلية وحرراليهود الذي تم سبيهم من قبل ا(لملك الكلداني البابلي نبوخذ نصرالثاني )حكم بين 562/605 قم واشتهر ببناء حدائق بابل التي لا زالت موجودة رغم الاحقاد التدميرية التي تعرضت لها من الفرس ومن المسلمين الاوائل واللاحقين والمعاصرين ومن كل الغزاة الذين مرواعلى العراق لانها احدى عجائب الدنيا السبعة التي منها مدينة بيربوليس عاصمة الاخميين الفرس .قام بنوخذ نصرالثاني بغزوتين لدول بلاد الشام بما فيها فلسطين التي فيها اضافة الى شعوب اخرى منهم الكنعانيين والهكسوس والاراميين ملكتين يهوديتيين (مملكة يهود ا) في الشمال وعاصمتها السامرة و(مملكة القدس) وجلب منها بين 597قم و 586قم سبايا يهود كان عددههم يقترب ثلاثين الفا رفضوان يدفعو الجزية وتنكروا بدفعها معتمدين على دعم فرعون مصرمن الاسرة السادسة والعشرين وهي اخر اسرة تحكم مصر من اصل 30 اسرة

ت- في عام 525 قم تعرضت الاسر السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لغزو فارسي على يدي(قمبيز الثاني ) الذي حكم 4 سنوات فقط حيث تمكن عام 525 ق.م غزو مصر وقتل اخر فراعنة السلالة الثلاثين فيما بقي النفوذ الفارسي في بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر حتى عام 332 قم.

ث- بين331/499 ق.م استمر نفوذ اباطرة الاخميين الفرس على المالك والدويلات اليونانية (اثينة وسباطة ودويلات اخرى).

ج- في عام 331 قم تعرضت بلاد فارس في عهد سلالة الفرس الاخميين لغزو اغريقي-مقدوني قاده الاسكندر الاول الذي قضى على (قورش اخر اباطرة الامبراطورية الاخمية الفارسية) واحتل اسيا الوسطى وافغانستان والقسم الشمالي الغربي من شبه القارة الهندية واحتل بلاد الشام ومصر وتوفي عام 323 قم في قصر نبوخذ نصر الثاني في مدينة الاسكندرية في ضواحي بابل على الجهة الشرقية من نهر الفرات ثم حكمها بعده (جنرالاته السلوقيون) منذ عام 323 ق.م الذين حكموا افغانستان وبلاد فارس وبلاد الرافدين وبلاد الشام حتى سقوطهم عام 63 قم من قبل الرومان فيما حكم جنرالاته البطالسة مصر حتى عام 30 قم حيث خلفهم الرومان الذين حكموا بدورهم بلاد الشام ومصر حتى عام 646 بعد الميلاد حيث احتلها (مسلموشبه جزيرة العرب).

ح- في عام 609م حدثت اول مواجهة عسكرية بين الفرس الساسانيين وعرب العراق والبحرين في (منطقة البطحاء في ذي قارفي جنوب غرب العراق ) في عهد (كسرى ابرويز) وفي عهد النعمان بن المنذر الحيري كان يلقب (ملك ملوك العرب)الذي غضب عليه كسرى لانه لم يزوجه احدى بناته ولانه قتل والد عدي بن زيد الذي طلب نجدة كسرى فهرب النعمان الى قبيلة الشيخ (هاني بن مسعود الشيباني) الذي خشي من تهديد الفرس فسلمه لهم فسجنوه وامر كسرى ابرويز بقتله في السجن وطلب من هاني تسليم اموال النعمان له فرفض فجهز كسرى جيشا بقيادة كل من (الهارمزر وجلابزين) لغزوهم .فقررت مواجته كل من قبائل بني شيبان وبني تميم وبني ذهل وبني عجل فيما كان مع الفرس قبائل تغلب وقضاعة واياد والنمروطي صار حاكم الحيرة (اياد ابن قبيصة الطائي) قائدا للقبائل العربية الذين كانوا بحدود الف مقاتل من الفرسان ومعهم حملة السيوف والرماح وانتصر فيها العرب فغضب كسرى وعزل اياس بن قيصة من حكم الحيره ونصب بدلا منه الفارسي (ازاذبه بن ماهان الهمذاني) الذي استعمل القوة في ادارة شؤون العرب فتمردت قبائل البكرية في البحرين وحصلت تمردات اخرى فاضطر كسرى لان يعيد الحكم للمناذرة حيث عين (المنذر الملقب المغرور) الذي مد نفوذه على البحرين ايضا ثم دخل الاسلام ثم شارك في حروب الردة وقتل في (معركة جواثا) وخلفه ولده (عون ) الذي شارك في الحروب الاسلامية وتوفي جريحا وخلفه ولده (مسعود) الذي شارك عام 636م بمعركة اليرموك في الاردن. خ- بين19/16 تشرين اول 636 م الموافق 16/13 شعبان عام 15هجرية سيطر مسلمو شبه جزيرة العرب على بلاد فارس في معركة القادسية حيث هرب اخر اباطرة الساسانيين وتوفي بصورة غامضة عام 651م.

د-اعتنق الفرس الاسلام عنوة ورغما عنهم ومع ذلك تفقه فيه كثير من مفكريهم وفلاسفتهم وشعرائهم ومؤررخيهم الذين لا تزال اثارهم الفكرية الايجابية مثلما صارو اول واكبر قوة معارضة للسلطات الاسلامية حيث قاموا بعدة اعمال تناصب العرب العداء منها :

1- في عام 644 تمكن (فيروز النهاوندي الملقب بلقب ابنته لؤلؤة) الذي كان اسيرا عند الرومان ثم اسره المسلمون وصار خادما في دار القائد المغيرة بن شعبة وكان حدادا ونجارا ماهرا وصار ثريا من اعماله في صناعة السيوف في المدينة عاصمة النبي وخلفائه الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان.



لقد تم فرض ضريبة عليه اكثر من بقية اقرانه من الحدادين والنجارين مما اغضبه وحقد على الخليفة الثاني عمر الذي حكم منذ عام 624م وقرر اغتياله حيث اتفق مع (جفينة النصراني الحيري) وبتشجيع من الهرمزان الفارسي حاكم مقاطعة الاحواز تمكن ابو لؤلؤة ان يقترب من عمر الاول في جامع المدينة في الحجاز ويطعنه في 3 تشرين ثاني 644 / 26 ذي الحجة 23 هجري بخنجر وتوفي في اليوم الثاني متأثرا بجراحه فيما هرب المجرم الذي طعن 13 مات منهم 6 ودخل في سيده عبد الرحمن بن عوف الذي سلمه وتم قتله في المدينة في الحجاز.



وصار ابو لؤلؤة لاحقا رمزا وطنيا للفرس الذين نصبوا له قبرا لا يزال قائما في مدينة كاشان.



ف (تجددت ) منذ ذلك التاريخ النعرات القومية الفارسية ليس ضد الاسلام بل ضد العرب الذين بادلوا الفرس نعراتهم واحقادهم وصراعاتهم والتي تسمى (النعرات الشعوبية او العصبية او التعصب القومي والعنصري). 2- في عام 750م كان الجنرال (ابومسلم الخراساني حفيد يزدجر الثالث اخر اكاسرة الساسانيين) ولد عام 718م مدينة مرو الشاجان في تركمانستان التي كانت تابعة اداريا بلاد فارس واغتيل في شباط 755م في جنوب غرب بغداد واحد اهم القادة الفرس المسلمين الذين ناصرو الدعوات العلوية والعباسية المعارضة للحكم الاموي العنصري والتعصبي والاستبدادي حيث تواصل مع (ابراهيم بن محمد بن العباس) الذي كان يقيم في منطقة الحميمة في شمال شرق سورية بشكل شبه منفيا وكتب له ولكل المعارضين الفرس لحكم بني امية (ان يقتلوا في بلاد فارس كل عربي بلغ سبع سنوات).شكل ابومسلم بشكل سري قوات فارسية معارضة فيها بعض العرب وقاتل القوات الاموية في بلاد فارس وقضى على معظمها .في عام 750م /132هجري شارك مع القوات العباسية التي التقت بين نهري الزابين في شمال غرب نينوى بالقوات الاموية وانتصرت عليها وقضت على الخليفة مروان بن محمد الملقب الحمار الخليفة الثالث عشر والاخير للامويين الذين حكموا منذ عام 661م في دمشق وطغوا واستبدواوتعنصروا 3-بين 750/ 842م حكم اول سبع خلفاء عباسيين هيمن خلالها الفرس على الكثير من مقاليد الجيش والادارة والفن والادب مما شكلوا خطر على الحكم فتعرضوا لطعنات من العباسين الذين اغتالو المترجم والمؤلف عبد الله بن المقفع والجنرال ابومسلم وجعفر البرمكي البلخي واخيه يحى ولدي خالد الذي كان من بين كبار معارضي الحكم الاموي لصالح العلويين والعباسييين.

4- بين 932م/45 هجري و 1062م/62 هجري تنفذت في العراق سلالة البويهيون الذين قضى عليه السلاجقة الاتراك.

5- في عان 1368/1250 تعرضت المقاطعات الروسية وامارات وممالك اسيا الوسطى الاسلامية وبلاد فارس وبلاد الرافدين لحكم المغول. 6- في عام 1501 تبنت السلالة الاذرية الصفوية نسبة الى (صفي الدين الاردبيلي الغيلاني او الكيلاني ) حكمت بلاد فارس بين 1736/1301 المذهب الامامي الاثني عشري الذي يؤمن بكل من..

1-الامام علي بن ابي طالب ولد في مكة عام 590م واغتيل عام 661 م في الكوفة في غرب وسط العراق بعد ان كان رابع خليفة بين 656و 661م وهو ابن عم محمد وزوج ابنته فاطمة التي انجبت الامام الحسن بن علي ولد في المدينة وتوفي عام 670 عن 46عاما.

2-كما انجبت الامام الحسين بن علي مواليد المدينة عام 626م استشهد عام 668م في موقعة كربلاء غرب وسط العراق.

3- الامام علي بن زين العابدين عاش ومات عام 715في المدينة.

4- الامام محمد الباقر توفي عام 732م في المدينة.

5-الامام جعفر ابن محمد والملقب الصادق توفي عام 765 في المدينة.

6- الامام موسى بن جعفر والملقب الكاظم توفي عام 799 في بغداد.

7- الامام علي ابن موسى والملقب الرضا ولد في العراق عام 755 وتوفي عام 818م مسموما في مشهد -طوس في ايران.

8-الامام محمد بن علي والملقب الباقر توفي عام 835 في بغداد.

9- الامام علي ابن محمد والملقب الهادي ولد عام 827 في العراق وتوفي عام 868م في سامراء في شمال بغداد.

10- الامام الحسن ابن علي والملقب الهادي توفي عام 868م في سامراء.

11- الامام (المهدي بن حسن ) والذي اختفى عام 874م بظروف غامظة في مدينة سامراء شمال غرب بغداديلاحظ J et D.



Sourdel, dictionnaire historique de l, Islam, Puf, 1996 , p387. يلاحظ بان هؤلاء الاثنا عشر هم عرب من قبيلة قريش المكية منهم 4 توفوا في الحجاز و 7 منهم توفوا في العراق وواحد فقط توفي في ايران في عهد الخليفة المأمون .كما ان المذهب الاثني عشري تميزا له عن المذاهب الشيعية الجعفري نسبة لجعفر الصادق والزيدي نسبة الى زيد بن علي بن الحسين والاسماعيلية نسبة لاسماعيل بن جعفر الذي لا يعترف بهما المذهب الاثني عشري ولا يعترف ببقية المذاهب الاسلامية السنية الكبرى الحنبلية والمالكية والحنفية والشافعية والمالكية..اي ان تبني الصفويين ومن بعدهم رضا شاه وولده والخميني واتباعه هو خيار سياسي اكثر منه ديني.

7- بين 1651و 1828جرت خمسة حروب بين بلاد فارس وروسية القيصيرية وهي بين 1653/1651و1732/1722و 1796و 1813/1804و 1828/1826 والتي انتصرت روسيا بها كلها مثلما قادت حربا ضد الدولة العثمانية التي خاضت 13 حربا مندحرة بين 1918/1568 وهي بين 1570/1568 و1574/1571 و 1681/1676و 1711/1710و 1739/1735و 1774/1768 و 1792/1787و 1829/1828و 1856/1853و 1878/1877و 1918/1914ضد روسيا التي وضعت حدا لنفوذهما في دول اسيا الوسطى وهي كل من تركمانستان واذربيجان وطاجكستان واوزبكستان وقيرقيزية وجزر القرم ودول بحر قزوين الاسلامية. 8- بين1925/1726 حكمت بلاد فارس السلالة القاجارية الافغانية السنية التي قتلت عام 1726 الشاه الصفوي حسين اخر ملوك الصفويين وفرضت المذهب السني الحنفي. 9- بين 1978/1925 حكمت بلاد فارس سلالة فارسية واعادت المذهب الاثني عشري وحكم فيها كل من الجنرال محمد رضا الذي حكم حتى عزله عام 1941 من قبل الانكليز الذين فضلوا ولده محمد رضا الذي حكم حتى هروبه عام 1978 من ايران.

10- في 27 تشرين ثاني 1947 كانت ايران واحدة من 13 دولة معارضة للقرار( 181) لسنة 1947 الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي حظي بموافقة 33 عضوا وغياب عشرة منهم تركيا التي اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل بعد اعلانها في 15 مايس 1948 حتى الان فيما لم تقم ايران علاقات مباشرة مع ايران التي لم يظهر اي عداء لها.

11- الجمهورية الايرانية الاولى منذ شباط 1978 حكم فيها حتى الان اثنان هما كل من ..الامام الخميني بين 1978 ووفاته عام 1989 عن 87 عاما والامام علي خامنئي مواليد 1939 كان ثالث رئيس جمهوري بعد كل من ابي الحسن بني صدر الذي هرب بعد عدة اشهر ومحمد علي رجائي الذي اغتيل بعيد انتخابه .في عام 1989 تم انتخاب علي خامنئي مرجعا اعلى بعيد وفاة الخميني حيث يحكم هو الاخر مثل الخميني بمثابة (خلفاء ووكلاء ونواب عن المهدي الامام الاثني عشري الغائب الذي (ان اتى) سوف يعم السلام على العالم وترعى الغنم مع الذئاب)، كما يحكم معهما مجلس الشورى بمثابة برلمان يتكون في معظمه من رجال دين مقاتلين وفقهاء وعسكرين تابعين لحزب خميني وهو (الجزب الجمهوري الاسلامي الايراني) الذي تأسس عام 1979 كحزب طائفي يؤمن بولاية الفقية..



ووضع في كانون اول عام 1979 دستورا جمهوريا من 175مادة يؤكد على ان الاسلام والمذهب الاثني عشري هما الدين والمذهب الرسمي في ايران.وينتخب من بين اعضائه (هيئة صيانة الدستور) و (مجلس الخبراء) اي القيادة المركزية الذين ينتخبون من بينهم المرجع الاعلى الذي له صفة روحية اعلى من سلطة رئيس الجمهورية.



حيث هو الذي يحدد التوجهات الاساسية وفلسفة الحكم ) اما الحكومات في ايران فهي تنفيذية وحكم منها حتى الان 7 رؤساء في 3 احزاب وهم.- الدكتور الاقتصادي ابو الحسن بني صدر حكم بين 1978 وهروبه عام 1981 كان مرشحا عن (الحزب الاسلامي الجمهوري الايراني) الذي عاش بين 2013/1978- المدرس محمد علي رجائي اغتيل مع رئيس وزرائه محمد جواد باهنر في 30 اب 1981 عن 48 عاما وهو من الحزب الاسلامي.( الفقيه علي خامنئي بين 1989/1981 من الحزب الجمهوري الاسلامي.

( الفقيه كبر هاشمي رفسنجاني حكم مرتين بين 1997/1989 عن (حزب جماعة علماء الدين المقاتلين.

محمد خاتمي بين 2005/1997 حزب مجموعة علماء الدين المقاتلين.

المهندس الميكانيكي محمود احمدي نجاد حكم مرتين بين 2013/2005 من (حزب تحالف بناة ايران )الذي تأسس منذ عام 2001.

د.



فقيه حسن روحاني حكم مرتين منذ عام 2013 عن (جمعية علماء الدين المقاتلين )كما ان السياسات الدولية لبلاد فارس في كل عهود غالبية اكاسرتها وقجاراتها واباطرتها وشاهاتها سواء مع المقدونيين او مع الرومان او مع العرب او مع الروس او مع الترك او مع الانكليز ثم الامريكان تتسم بمستويات معقولة من التوازن والموضوعية في اساليب ومسارات ومضامين التفاوض والتنازلات المتبادلة والاتفاقيات غيرالمذلة.

يلاحظ الكتاب الشعري المسمى الشاه نامة لمؤلفه ابو القاسم الفردوسي الطوسي عاش بين 940/1020م اي في عهد الدولة السامانية والدولة الغزنوية بعهد محمود الغزنوي (تاريخ ملوك فارس) تظم 60 الف بيتا شعرا على غرار الاياذة والاوديسة للشاعر اليوناني هو ميروس الاستعراض القصير جدا هذا لبعض محطات تواريخ بلاد فارس التي توجه لها من هذا الطرف او ذلك بعض الانتقادات السياسية والفكرية لغالبية حكام ايران الاكاسرة والاباطرة والشاهات ورجال الدين الجمهوريين غير انها تبقى دولة شبه متماسكة لحد كبير ومعتزة لحد اكبر بهويتها الوطنية وقوميتها الفارسية وبتجاربها السياسية وبمساحتها الحالية البالغة 1.6مليون كم بما فيها 410 الف كم كردستان ايران و350 الف كم مساحة الاحواز/عربستان وشعبها البابغ 81 مليونان منهم 7 ملايين من الاكراد و5 ملايين من البلوش و3 ملايين من العرب و 2 مليون من اقوام اخرى متفرقة وديانتها التي يشكل الاسلام بمذهبه الشيعي المتطرف/75 مع تضييقها بل واضطهادها الثقافي والسياسي والمذهبي على كل الاقليات غير الفارسية وهي خاصة الكردية والبلوشية والعربية..حيث تهيمن الفارسية على اللغات الاذرية والكردية والعربية المعترف بهن في دستور عام 1979. في مقابل هذا الوصف الجيو تاريخي وستراتيجي لايران الجارة الشرقية لكل من سلطنة عمان والبحرين والامارات والعراق نرى بشكل واضح تراجعات كثيرة في احوال العرب الذين مروا بمراحل تراجع وانحطاط عديدة منها..

ا - بين 1260 /1517 حكم المماليك التركمانستانيون في العراق ودول بلاد الشام الاربعة ومصر . ب- بين 1517/ 1917حكم العثمانيون كل من العراق ودول بلاد الشام الاربعة ومصر بين 1517و 1805 حيث خلفتهم سلالة الالبان حتى عام 1881 حيث خضعت مصر للانكليز الذي حكموا كل من العراق بين 1932/1919 والاردن 1946/1917 وفلسطين بين 1948/1917فيما حكمت الدولة العثمانية كل من تونس بين 1567/ 1882حيث خضعت لفرنسا حتى عام 1956 والجزائربين 1830/1567حيث خضعت حتى عام 1962لفرنسا فيما لم تستطع الدولة العثمانية احتلال موريتانيا التي احتلتها فرنسا بين 1960/1890 ولا المغرب الذي احتلته فرنسا بين 1956/1912وكذلك احتلت كل من لبنان وسورية بين 1946/1920 مثلما احتلت جيبوتي بين 1882/ 1977 فيما احتلت ايطالية ليبية بين 1941/1912 ثم خضعت لاشراف بريطاني حتى استقلالها عام 1951 كما حكمت بريطانيا تباعا كل من الصومال بين 1960/1884وامارات شبه جزيرة العرب بين 1839حتى عام 1967حيث غادر اخر جندي بريطاني ميناء عدن.



فيما بقي4/3 من فلسطين خاضع منذ عام 1948 لاسرائيل .

ت- ان (الاستقلال السياسي) للدول العربية الثلاثة والعشرين حصل تباعا بدءآ من اليمن الشمالي عام 1918 ونجد والحجاز عام 1924 والعراق عام 1932ومصر عام 1936 وسوريا ولبنان والاردن عام 1946وليبيا عام 1951والسودان وتونس والمغرب عام 1956وموريتانيا عام 1960والكويت عام 1961والجزائر عام 1962واليمن الجنوبي عام 1967 فيما استقلت عام 1971كل من سلطنة عمان والبحرين وقطر والامارات السبعة فيما بقيت فلسطين تحت الاحتلال منذ عام 1947 وتكونت عام 1992دويلة فلسطينية في مقاطعتي رام الله في شرق فلسطين ومقاطعة غزة في جنوبها.

ث- ان كل هذه الاستقلالات السياسية العربية لا زالت هشة على كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية في الغالبية العظمى من الدول العربية على الرغم من كثرة وتنوع خيراتها الطبيعية (مواقع بحرية دولية وثروات في باطن الارض من نفط وغاز وحديد وزجاج وثروات حيوانية ) لانها كلها سواء منها الجمهورية الملكية لانها في غالبها وراثية او الملكية او الاميرية او السلطانية لا زالت تتبع سياسات استبدادية ورجعية وتخلو من الحريات العامة (الديمقراطية التعددية ) والخاصة (الحريات الفكرية والدينة) وضعف كبير للتخطيط الاقتصادي الذي ينفع شعوبها التي لازالت الامية بين الشعوب العربية البالغة 450 مليونا تصل الى /35 وبين النساء /55 والبطالة /45 و(السجون السياسية) تنتشر وتتكاثر في كل الدول العربية.



لذلك فان كل اقتصاديات الدول العربية وجيوشها تابعة لواحدة او اكثر من عدد محدود من الدول وهي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا بالنسبة لسوريا الان والصين بالنسبة لكثير من منتجاتها وسلعها ولاسرائيل التي لها نفوذ مباشر وعلني في دويلة فلسطين وفي مصر والاردن ونفوذ غير مباشر مالي وعسكري واقتصادي في كل الدول العربية.

ج- في ظل هذا التباين الحاد بين الفلسفات الفارسية الناهضة والمتجددة في الحكم وبين الفلسفات العربية المتخاذلة والرجعية وغير الكفوئة وغير المخلصة..ليس من مصلحة ايران معاداة العرب الذين سوف يضطرون من اجل الحفاظ على سلطاتهم ايجاد تبريرات وتخريجات وفتاوى دينية للاستنجاد باعدائهم من الدول الكبرى الايروامريكية واسرائيل.كما انه ليس من مصلحة العرب مطلقا معاداة جيرانهم في الجغرافية وهم خاصة الحبشة / اثيوبيا وتركيا وريثة الدولة العثمانية وايران التي لها تواصل جغرافي وتاريخي وثفافي مع العرب واسبانيا بالنسبة للمغرب لانهم ان فعلو العكس فانهم يناقضون القرأن الذي يدعو الى (وحدة الامة الاسلامية) ويناقضون مبدأ وسياسة حسن الجوار.اي على كل الذين ينبحون ليلا ونهارا في ايران والعراق وخارجهما لتاجيج الصراع العربي الفارسي اوالفارسي العربي ان يدركوا جميعا بانهم بنباحهم هذا يخونون اوطانهم وشعوبهم واديانهم ويخدمون فقط القوى الاجنبية التي يدعون ويتظاهرون بمعاداتها.





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