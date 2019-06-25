الرجال اكثر تعرضا من النساء للتحرش الجنسي في العراق

2019/06/25 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاستطلاع السنوي لشبكة البي بي سي، اليوم الاثنين، عن تعرض الرجال في العراق، الى التحرش بنسب اكبر من تلك التي تعرضت لها النساء.

واظهر الاستطلاع الذي ترجمت ان “عدد الرجال الذين تعرضوا الى تحرش جنسي موجه ضدهم من كلا الجنسين رجال ونساء، كان اكبر من النساء اللواتي تعرضن للتحرش”.

يشار الى ان استطلاع البي بي سي شمل 10 دول، ومقابلات شخصية مع ما يقارب 25 الف شخص حول مواضيع اجتماعية وسياسية عدة.

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