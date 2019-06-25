2019/06/25 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق أمس الاثنين، عن وجود ضغوط كبيرة على الرئاسات الثلاث في العراق خصوصا رئاسة البرلمان لتجميد تمرير قانون إخر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوط اميركية كبيرة على رئاسات العراق الثلاث لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضغوط اميركية كبيرة على رئاسات العراق الثلاث لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).