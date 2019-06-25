2019/06/25 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلاق مغنّية تركية بعد 36 ساعة على زواجها...والسبب الاحتيال!لم تكد تمضي 36 ساعة على زواج المغنية التركية زرين أوزار البالغة من العمر 61 عاماً، حتى أصدرت بياناً عبر محاميها الخاص أعلنت فيه طلاقها من حبيبها مراد اكينجي البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يصغرها بـ 27 عاماً.ويعود السبب انها اكتشفت انه “محتال، ويقوم بالاحتيال على النساء الكبيرات ليسلبهنّ أموالهن”.وارتبطت زرين بعلاقة مع مراد لمدة عامين قبل قرارها الزواج منه في 16 من هذا الشهر.

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